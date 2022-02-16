Из школы в Березовском уволилась ударившая ребенка учительница

Из свердловской школы уволилась ударившая ребенка учительница

Из школы № 2 г. Березовского в Свердловской области со скандалом ушла завуч, разорвавшая тетрадь одного из учеников и ударившая его по лицу.

В минувшую пятницу женщина бросила на стол директора заявление, позволив себе грубые высказывания. Приказ был подписан в тот же день, пишет ура.ру со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, учительница договорилась о трудоустройстве с администрацией школы № 3. Напомним, вопиющий инцидент произошел в школе в декабре минувшего года. Школьник не очень вежливо попросил у преподавателя свою тетрадь, отказывался ее слушать и играл в игры в мобильном телефоне во время урока. В результате учитель отвесила ребенку пощечину. Родители педагога поддержали. Они признались в том, что в последнее время просто перестали справляться с сыном.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter