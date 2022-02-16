Из школы в Березовском уволилась ударившая ребенка учительница

Из школы в Березовском уволилась ударившая ребенка учительница
Из школы в Березовском уволилась ударившая ребенка учительница
Сегодня, 13:35ПроисшествияФото: 1MI

Из свердловской школы уволилась ударившая ребенка учительница

Из школы № 2 г. Березовского в Свердловской области со скандалом ушла завуч, разорвавшая тетрадь одного из учеников и ударившая его по лицу.

В минувшую пятницу женщина бросила на стол директора заявление, позволив себе грубые высказывания. Приказ был подписан в тот же день, пишет ура.ру со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, учительница договорилась о трудоустройстве с администрацией школы № 3.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в школе в декабре минувшего года. Школьник не очень вежливо попросил у преподавателя свою тетрадь, отказывался ее слушать и играл в игры в мобильном телефоне во время урока. В результате учитель отвесила ребенку пощечину.

Родители педагога поддержали. Они признались в том, что в последнее время просто перестали справляться с сыном.

Материалы по теме:
Свердловская областьшколаувольнениеучителя
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы