Обвиняемый в убийстве отца 4-х детей в Первоуральске отправлен под домашний арест

Напомним, что бизнесмен и отец четверых детей Евгений Старцева отправился на квадроцикле в лес на охоту и пропал 9 сентября. Позднее его тело с пулевым ранением было обнаружено в двух километрах от дома. Рядом с телом бизнесмена находилось его ружье, из которого и был сделан смертельный выстрел. По началу сообщалась об отсутствие следов криминала в смерти Старцева.