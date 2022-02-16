Обвиняемый в убийстве отца 4-х детей в Первоуральске отправлен под домашний арест

Обвиняемый в убийстве отца 4-х детей в Первоуральске отправлен под домашний арест
Обвиняемый в убийстве отца 4-х детей в Первоуральске отправлен под домашний арест
Сегодня, 19:08ПроисшествияФото: Страница Евгения Старцева во "ВКонтакте"
Следователи просили заключить обвиняемого в убийстве бизнесмена в Первоуральске под стражу, но суд ограничился домашним арестом.

Обвиняемый Темиргалиев Ф.З. будет находиться под домашним арестом 26 суток до 14 марта, когда должно закончиться следствие, сообщили в пресс-службе Первоуральского городского суда.

Напомним, что бизнесмен и отец четверых детей Евгений Старцева отправился на квадроцикле в лес на охоту и пропал 9 сентября. Позднее его тело с пулевым ранением было обнаружено в двух километрах от дома. Рядом с телом бизнесмена находилось его ружье, из которого и был сделан смертельный выстрел. По началу сообщалась об отсутствие следов криминала в смерти Старцева.

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Первоуральск
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