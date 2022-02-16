Тагильчанин избил в лифте двух подростков

Житель Нижнего Тагила избил подростков в лифте

ЧП произошло в одном из жилых домов на улице Первомайская в Нижнем Тагиле. Двое подростков были избиты в лифте.

ЧП произошло в одном из жилых домов на улице Первомайская в Нижнем Тагиле. Двое подростков были избиты в лифте. Кадры с камер видеонаблюдения демонстрируют, как неизвестный мужчина сначала поучает подростков, а потом начинает их бить, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте. Граждане, проживающие в подъезде, где произошел инцидент, утверждают, что дети хулиганили. Они, в частности, распыляли газ из баллончиков, и людям нечем было дышать, говорят соседи. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что заявления от родителей пострадавших пока не поступали. Проверку проводит отдел полиции № 16.

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