Таможенники Екатеринбурга изъяли контрафактные наушники и носки на 4,5 млн

Таможенники Екатеринбурга изъяли контрафактные наушники и носки на 4,5 млн
Таможенники Екатеринбурга изъяли контрафактные наушники и носки на 4,5 млн
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: 1MI

Екатеринбургская таможня изъяла контрафактные наушники и носки на 4,5 млн

Сотрудники таможенной службы Екатеринбурга изъяли свыше 3,5 тысячи единиц контрафактной продукции, которую планировали реализовать в магазинах города.

Общая сумма предотвращенного ущерба превысила 4,5 миллиона рублей, сообщили сотрудники пресс-службы Уральского таможенного управления.

Грузовой автомобиль, ехавший из Республики Казахстан, перевозил носки Adidas и NIKE, а также сетевые адаптеры Samsung и беспроводные наушники AirPods с чехлами. Правообладатели подтверждают, что их торговые знаки были использованы незаконно.

Вся выявленная продукция изъята. В ведомстве решают сейчас вопрос о том, чтобы к уголовной ответственности были привлечены виновные.

Напомним, в течение минувшего года уральским таможенникам удалось предотвратить ввоз на территорию региона свыше 63 тысяч контрафактных товаров. Ущерб мог бы достичь 363 миллионов.

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Екатеринбург
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