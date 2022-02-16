Таможенники Екатеринбурга изъяли контрафактные наушники и носки на 4,5 млн

Общая сумма предотвращенного ущерба превысила 4,5 миллиона рублей, сообщили сотрудники пресс-службы Уральского таможенного управления.
Грузовой автомобиль, ехавший из Республики Казахстан, перевозил носки Adidas и NIKE, а также сетевые адаптеры Samsung и беспроводные наушники AirPods с чехлами. Правообладатели подтверждают, что их торговые знаки были использованы незаконно.
Вся выявленная продукция изъята. В ведомстве решают сейчас вопрос о том, чтобы к уголовной ответственности были привлечены виновные.
Напомним, в течение минувшего года уральским таможенникам удалось предотвратить ввоз на территорию региона свыше 63 тысяч контрафактных товаров. Ущерб мог бы достичь 363 миллионов.