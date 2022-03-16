8-летний мальчик побежал через дорогу и попал под колеса иномарки в Березовском

Инцидент произошел вечером 15 марта на улице Академика Королева. Водитель Toyota ехал по дороге, когда неожиданно из-за припаркованных машин выбежал мальчик. Он шел не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.
В результате мальчик был госпитализирован с переломом плеча левой руки. Сотрудники ГИБДД установили, что транспортом управлял водитель 1969 года рождения. Его стаж составляет 19 лет и к ответственности он привлекался один раз.
Водитель рассказал, что ехал с небольшой скоростью, но выбежавшего ребенка увидел в последний момент. Он попытался притормозить, но избежать аварии не удалось. Установлено, что на момент ДТП водитель был трезв, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.