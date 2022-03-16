8-летний мальчик побежал через дорогу и попал под колеса иномарки в Березовском

8-летний мальчик побежал через дорогу и попал под колеса иномарки в Березовском
8-летний мальчик побежал через дорогу и попал под колеса иномарки в Березовском
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
Восьмилетний мальчик в Березовском решил перебежать дорогу в неположенном месте, чтобы быстрее попасть на детскую площадку к брату, но попал под колеса Toyota.

Инцидент произошел вечером 15 марта на улице Академика Королева. Водитель Toyota ехал по дороге, когда неожиданно из-за припаркованных машин выбежал мальчик. Он шел не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

В результате мальчик был госпитализирован с переломом плеча левой руки. Сотрудники ГИБДД установили, что транспортом управлял водитель 1969 года рождения. Его стаж составляет 19 лет и к ответственности он привлекался один раз.

Водитель рассказал, что ехал с небольшой скоростью, но выбежавшего ребенка увидел в последний момент. Он попытался притормозить, но избежать аварии не удалось. Установлено, что на момент ДТП водитель был трезв, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Материалы по теме:
детидтпГИБДДБерезовский
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы