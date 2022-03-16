8-летний мальчик побежал через дорогу и попал под колеса иномарки в Березовском

Восьмилетний мальчик в Березовском решил перебежать дорогу в неположенном месте, чтобы быстрее попасть на детскую площадку к брату, но попал под колеса Toyota.

Инцидент произошел вечером 15 марта на улице Академика Королева. Водитель Toyota ехал по дороге, когда неожиданно из-за припаркованных машин выбежал мальчик. Он шел не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. В результате мальчик был госпитализирован с переломом плеча левой руки. Сотрудники ГИБДД установили, что транспортом управлял водитель 1969 года рождения. Его стаж составляет 19 лет и к ответственности он привлекался один раз. Водитель рассказал, что ехал с небольшой скоростью, но выбежавшего ребенка увидел в последний момент. Он попытался притормозить, но избежать аварии не удалось. Установлено, что на момент ДТП водитель был трезв, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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