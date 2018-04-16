Актер Драмтеатра Нижнего Тагила Андрей Рывкин скончался после продолжительной болезни

Ведущий артист театра драмы умер после продолжительной болезни. Художественный руководитель театра Игорь Булыгин рассказал, что Рывкин в последнее время участвовал только в спектакле «Дикое счастье», в котором исполнял роль миллионщинка.

Андрей Рывкин работал в театре драмы с 1984 года и исполнил более 150 ролей. Он принимал участие во множестве постановок, играя в спектаклях по произведениям как классиков, так и современных авторов. В 2015 году он стал лауреатом премии Валерия Пашнина.