Под Екатеринбургом в ДТП пострадали восемь пассажиров микроавтобуса
Сегодня, 10:10ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В ночь на 16 мая на трассе Пермь-Екатеринбург в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом пострадали восемь человек, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла в 5:15 на 295 км автодороги Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса марки Ford – Transit уснул за рулем. В результате произошло опрокидывание транспортного средства. Восемь пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
В момент аварии в салоне автобуса находились 13 человек. Водитель и еще четыре пассажира не пострадали.
В госавтоинспекции уточнили, что пострадавший микроавтобус не является рейсовым. Он направлялся по маршруту Уфа-Екатеринбург. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 13 мая на южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло тройное ДТП, в котором пострадал ребенок.
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