Под Екатеринбургом в ДТП пострадали восемь пассажиров микроавтобуса

Авария произошла в 5:15 на 295 км автодороги Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса марки Ford – Transit уснул за рулем. В результате произошло опрокидывание транспортного средства. Восемь пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

В момент аварии в салоне автобуса находились 13 человек. Водитель и еще четыре пассажира не пострадали.

В госавтоинспекции уточнили, что пострадавший микроавтобус не является рейсовым. Он направлялся по маршруту Уфа-Екатеринбург. Обстоятельства происшествия устанавливаются.