Женщина за рулем Ford выехала на встречку и устроила массовое ДТП в Новоуральске

Женщина за рулем Ford выехала на встречку и устроила массовое ДТП в Новоуральске
Женщина за рулем Ford выехала на встречку и устроила массовое ДТП в Новоуральске
Сегодня, 11:44ПроисшествияФото: Группа «Вконтакте» «Газета „Нейва“ Новоуральск»
Женщина за рулем Ford устроила ДТП с двумя автомобилями и велосипедистом в Новоуральске. Очевидцы утверждают, что она была пьяна.

Происшествие случилось 15 мая на дороге в Мурзинку. Женщина за рулем Ford Focus допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с машиной Skoda Octavia. От удара последний отбросило на Mitsubishi Pajero, за которым ехал велоспипедист, сообщается в группе «Вконтакте» «Газета „Нейва“ Новоуральск».

Видео: Группа «Вконтакте» «Газета „Нейва“ Новоуральск»

Водитель «Форда» получила переломы ног и ключицы, она находится в реанимации. Также в больнице оказался водитель «Шкоды». Управлявший Mitsubishi отказался от госпитализации, также как и велосипедист, у которого зафиксирована травма руки.

Видео: Группа «Вконтакте» «Газета „Нейва“ Новоуральск»

В комментариях к записи подписчики сообщают, что женщина за рулем «Форд» находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она ехала из Мурзинки и прошла пропускной контроль на КПП Новоуральска перед ДТП.

Напомним, пятеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге. На перекрестке столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило в толпу пешеходов. Одна из пострадавших, 79-летняя бабушка, скончалась в больнице позднее.

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