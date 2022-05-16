Мужчина пытался спасти деньги и погиб в пожаре под Нижним Тагилом

Мужчина пытался спасти деньги и погиб в пожаре под Нижним Тагилом
Мужчина пытался спасти деньги и погиб в пожаре под Нижним Тагилом
Вчера, 15:27ПроисшествияФото: pixabay.com
В поселке Новоасбест в результате пожара из-за замыкания электропроводки сгорел хозяин жилья.

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом в пожаре в частном доме сгорел хозяин жилья. ЧП произошло 15 мая в 20.50.

Изначально запах дыма почувствовали жильцы, которые сразу же вызвали пожарных. Хозяин жилища 1944 года рождения, который проживал в доме один, скончался.

Во время пожара он был в комнате. Свидетели сообщают что мужчина хотел успеть спасти ценные вещи и деньги – все это он перебрасывал в окно.

Предварительно известно, что мужчина отравился продуктами горения. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Пожарные спасли 10 человек, двое из которых дети.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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