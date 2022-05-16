Похожий на танковый снаряд предмет найден под Невьянском

Похожий на танковый снаряд предмет найден под Невьянском
Похожий на танковый снаряд предмет найден под Невьянском
Вчера, 14:26Происшествия
В ходе дорожных работ под Невьянском был обнаружен боеприпас, который специалисты оперативно ликвидировали.

Свердловские росгвардейцы под Невьянском обследовали и уничтожили найденный взрывоопасный предмет. Находку обнаружили в ходе дорожных работ на 10 км трассы «Пьянково – Верхняя Пышма». Информация о найденном боеприпасе поступила в территориальное управление поступила вчера, 15 мая.

Предмет оказался похожим на танковый снаряд. Специалисты по разминированию ОМОН «Малахит» Росгвардии немедленно прибыли на место. Выяснилось, что все это время в земле лежал боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. Он представлял собой опасность для людей. Боеприпас уничтожили на месте.

Сюжеты:
Новости УрФО
боеприпасы#2
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