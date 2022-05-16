Похожий на танковый снаряд предмет найден под Невьянском

Предмет оказался похожим на танковый снаряд. Специалисты по разминированию ОМОН «Малахит» Росгвардии немедленно прибыли на место. Выяснилось, что все это время в земле лежал боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. Он представлял собой опасность для людей. Боеприпас уничтожили на месте.