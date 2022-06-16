На терроризирующих двор подростков пожаловались екатеринбуржцы

На компанию подростков из 10-15 человек в одном из дворов на улице Сухоложская в Екатеринбурге пожаловались местные жители. Они обеспокоены тем, как они себя ведут.

Подростки, по словам жильцов, выпивают, шумят ночами, а в ответ на замечания угрожают, что выбьют окна кирпичами. Одна из местных жительниц рассказывает, что дети могут громко включать колонки ночью, ломают деревья, мусорят. Несколько дней назад, рассказывает женщина, почти с половины ствола дерева они оборвали кору. На замечания не реагируют, посылают матом. После замечаний стали еще больше ломать ветки с соседних деревьев, кидать в окна их и бутылки, говорит женщина. Горожане рассказывают, что написано уже два заявления в полицию, но даже она не может повлиять на подростков. Когда правоохранители уехали, то дети вернулись во двор и продолжили делать то же, что и раньше. По словам местной жительницы, они в открытую заявляют, что являются детьми и им ничего не будет. Также она утверждает, что в магазине около дома продается спиртное. Около него компания находится постоянно, пишет Е1. Банда подростков избила сверстника под Пермью

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