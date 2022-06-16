На терроризирующих двор подростков пожаловались екатеринбуржцы

На терроризирующих двор подростков пожаловались екатеринбуржцы
На терроризирующих двор подростков пожаловались екатеринбуржцы
Сегодня, 08:41ПроисшествияИрина КириловаФото: 1MI
На компанию подростков из 10-15 человек в одном из дворов на улице Сухоложская в Екатеринбурге пожаловались местные жители. Они обеспокоены тем, как они себя ведут.

Подростки, по словам жильцов, выпивают, шумят ночами, а в ответ на замечания угрожают, что выбьют окна кирпичами.

Одна из местных жительниц рассказывает, что дети могут громко включать колонки ночью, ломают деревья, мусорят. Несколько дней назад, рассказывает женщина, почти с половины ствола дерева они оборвали кору.

На замечания не реагируют, посылают матом. После замечаний стали еще больше ломать ветки с соседних деревьев, кидать в окна их и бутылки, говорит женщина.

Горожане рассказывают, что написано уже два заявления в полицию, но даже она не может повлиять на подростков. Когда правоохранители уехали, то дети вернулись во двор и продолжили делать то же, что и раньше.

По словам местной жительницы, они в открытую заявляют, что являются детьми и им ничего не будет.

Также она утверждает, что в магазине около дома продается спиртное. Около него компания находится постоянно, пишет Е1.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиедетиподросткибандаЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы