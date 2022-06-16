На терроризирующих двор подростков пожаловались екатеринбуржцы

Подростки, по словам жильцов, выпивают, шумят ночами, а в ответ на замечания угрожают, что выбьют окна кирпичами.
Одна из местных жительниц рассказывает, что дети могут громко включать колонки ночью, ломают деревья, мусорят. Несколько дней назад, рассказывает женщина, почти с половины ствола дерева они оборвали кору.
На замечания не реагируют, посылают матом. После замечаний стали еще больше ломать ветки с соседних деревьев, кидать в окна их и бутылки, говорит женщина.
Горожане рассказывают, что написано уже два заявления в полицию, но даже она не может повлиять на подростков. Когда правоохранители уехали, то дети вернулись во двор и продолжили делать то же, что и раньше.
По словам местной жительницы, они в открытую заявляют, что являются детьми и им ничего не будет.
Также она утверждает, что в магазине около дома продается спиртное. Около него компания находится постоянно, пишет Е1.