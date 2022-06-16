Поиски пропавшей два дня назад выпускницы после ЕГЭ в Екатеринбурге прекращены

Поиски пропавшей два дня назад выпускницы после ЕГЭ в Екатеринбурге прекращены
Поиски пропавшей два дня назад выпускницы после ЕГЭ в Екатеринбурге прекращены
Сегодня, 21:35ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Ушедшая из дома 14 июня выпускница Полина Лаврентьева найдена живой. Она проинформировала правоохранительные органы о том, что находится в безопасности.

Заканчивающая одиннадцатый класс девушка покинула родительский дом после сдачи одного из экзаменов двумя днями ранее. Она стерла профили в интернете, не отвечала на звонки и оставила записку, что дальше собирается жить отдельно от родителей. По их словам, девушка нуждается в регулярном приеме медикаментов после перенесенной ранее операции.

Сегодня Полина самостоятельно обратилась в полицию с просьбой остановить розыск. Она рассказала, что с ней все нормально, однако возвращаться назад она не намерена, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сюжеты:
Новости УрФО
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