Поиски пропавшей два дня назад выпускницы после ЕГЭ в Екатеринбурге прекращены

Ушедшая из дома 14 июня выпускница Полина Лаврентьева найдена живой. Она проинформировала правоохранительные органы о том, что находится в безопасности.

Заканчивающая одиннадцатый класс девушка покинула родительский дом после сдачи одного из экзаменов двумя днями ранее. Она стерла профили в интернете, не отвечала на звонки и оставила записку, что дальше собирается жить отдельно от родителей. По их словам, девушка нуждается в регулярном приеме медикаментов после перенесенной ранее операции. Сегодня Полина самостоятельно обратилась в полицию с просьбой остановить розыск. Она рассказала, что с ней все нормально, однако возвращаться назад она не намерена, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Выпускница загадочно исчезла после экзамена в Екатеринбурге

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