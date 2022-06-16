Тагильчане пожаловались на воду с крыши после каждого дождя

Жители улицы Балакинской Нижнего Тагила сталкиваются с льющейся водой, которая течет с крыши после каждого дождя. Она заливает подъезд, а управляющая компания, по словам жильцов, бездействует, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Балакинская, дом № 39, 1-й подъезд. Помогите! Посоветуйте, пожалуйста, как нам решить вопрос с нашей управляющей компанией. Платим регулярно, а результата — ноль!написали жильцы.
Также они добавили, что такая проблема повторяется ежегодно. Крыша течет даже от легких дождиков. Подъезд заливает почти полностью. Заливается проводка, поэтому жители переживают, что может случиться замыкание и пожар.
Еще жители сообщают, что их дом находится в ведении «УК ТС» и «УК УЮТ-ТС».
Жильцы дома на улице Космонавтов, 24 пожаловались, что в их подъезде протекает крыша. В связи с этим им приходится раскрывать зонты уже в подъезде.