Тагильчане пожаловались на воду с крыши после каждого дождя

Тагильчане пожаловались на воду с крыши после каждого дождя
Тагильчане пожаловались на воду с крыши после каждого дождя
Сегодня, 09:53ПроисшествияЕлена ОзероваФото: "Инцидент Нижний Тагил"
Жители нижнего Тагила рассказали, что с крыши их дома течет вода после каждого дождя.

Жители улицы Балакинской Нижнего Тагила сталкиваются с льющейся водой, которая течет с крыши после каждого дождя. Она заливает подъезд, а управляющая компания, по словам жильцов, бездействует, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Балакинская, дом № 39, 1-й подъезд. Помогите! Посоветуйте, пожалуйста, как нам решить вопрос с нашей управляющей компанией. Платим регулярно, а результата — ноль!написали жильцы.

Также они добавили, что такая проблема повторяется ежегодно. Крыша течет даже от легких дождиков. Подъезд заливает почти полностью. Заливается проводка, поэтому жители переживают, что может случиться замыкание и пожар.

Еще жители сообщают, что их дом находится в ведении «УК ТС» и «УК УЮТ-ТС».

Жильцы дома на улице Космонавтов, 24 пожаловались, что в их подъезде протекает крыша. В связи с этим им приходится раскрывать зонты уже в подъезде.

Сюжеты:
Нижний Тагил
крышадождь#2
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