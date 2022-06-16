Жители домов в центре Нижнего Тагила почти месяц живут без горячей воды

В УК им отвечают, что проводятся ремонты на Пархоменко и сетевикам нужно в первостепенно подключить воду там, где много домов. По данным представителя УК «Управдом», в настоящий момент без воды находятся жильцы домов на Пархоменко, 14, Карла Маркса, 63, 65 и других.