Жители домов в центре Нижнего Тагила почти месяц живут без горячей воды

Причина отсутствия воды — затянувшиеся ремонты труб после опрессовок, пишет Е1. Процесс опрессовок нашел слабые зоны в трубах по всему городу. Не обошлось без аварий.
К примеру, 24 мая произошло ЧП на магистрали с горячей водой по ул. Карла Маркса, 55. Без горячей воды остались жители данного дома и некоторых других. Жители данного дома сидят без воды уже почти месяц – с первых чисел июня.
В УК им отвечают, что проводятся ремонты на Пархоменко и сетевикам нужно в первостепенно подключить воду там, где много домов. По данным представителя УК «Управдом», в настоящий момент без воды находятся жильцы домов на Пархоменко, 14, Карла Маркса, 63, 65 и других.
Рабочие пытались сделать трубы, но от очередных испытаний опять прорывы произошли. Поэтому меняют сейчас целиком небольшой отрезок,сказал мастер УК.
Работы планируют завершить в ближайшие дни.