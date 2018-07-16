Пожар в квартире на ГГМ произошёл в Нижнем Тагиле

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14 июля в Нижнем Тагиле произошёл пожар в районе Гальяно-Горбуновского массива.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Инцидент. Нижний Тагил»
Пожарный расчёт прибыл на вызов по адресу Захарова, 2 около 15 часов.
Сообщается, что никто в пожаре не пострадал, поскольку в момент возгорания в квартире никого не было.
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Проводится проверка по факту произошедшего.
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