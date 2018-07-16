Трёхлетний ребёнок выпал из окна жилого дома в Каменске-Уральском

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Из окна жилого дома в Каменске-Уральском выпал маленький ребёнок. По информации очевидцев, на вид малышу было около трёх лет, а падение произошло из-за того, что ребёнок остался без присмотра матери.
Днём 15 июля из окна многоэтажки в Каменске-Уральском выпал трёхлетний ребёнок.
Как утверждают очевидцы, мать была в квартире, но не уследила за малышом. Он навалился на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика.
Как сообщает E1.ru, правоохранительные органы отказались комментировать произошедшее.
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