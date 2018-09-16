Пожар произошел в промышленной зоне Екатеринбурга

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В ночь на 16 сентября в промышленной зоне Екатеринбурга на улице Комсомольская случился пожар.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Инцидент Екатеринбург
16 сентября в 02:30 в промзоне Екатеринбурга на улице Комсомольская загорелись два автобуса. Очевидцы сообщают, что с места происшествия были слышны сильные взрывы.
Приехавшие на место происшествия пожарные потушили возгорание на 73 кв. м. за 6 минут.
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