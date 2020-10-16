В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег у пенсионерки вор-рецидивист

Когда пенсионерка возвращалась, она встретила вора и спросила его что он тут делает, на что получила ответ, что мужчина просто проходил мимо. В этот момент она заметила свою сумку, торчащую у него из-под куртки и попыталась догнать его, но похитителю удалось скрыться.