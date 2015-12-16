В Екатеринбурге мужчина проявил героизм: он спас от пожара двух девочек (ФОТО)

Эту пристройку снимала недавно приехавшая в Екатеринбург женщина с двумя детьми. Когда загорелся щиток, она побежала рассказать об этом хозяевам дома, находящимся тут же, неподалёку. Однако огонь быстро разгорелся и женщина поняла, что её оставшимся в доме девочкам, одной из которых было три года, а второй полтора, угрожает нешуточная опасность. Она стала громко звать на помощь, умоляя спасти её детей.

Ей повезло. Эту картину наблюдала соседка, которая позвонила своему мужу Андрею, работающему в гараже по соседству. Быстро вникнув в суть дела, он прибежал на помощь. На месте он увидел, как хозяин дома пытается попасть в помещение через пристройку, но из-за огня это было невозможно. Тогда Андрей принес лестницу и с её помощью попытался проникнуть в окно на втором этаже. Попасть внутрь получилось лишь через второе окно, с другой стороны дома. Первое не поддалось усилиям соседа. Помещение второго этажа уже было полно дыма, который полностью блокировал обзор. Андрей нашел детей на слух, те плакали на диване.

Если бы не соседская помощь, женщина бы больше не увидела своих детей живыми, в таком деле всё решают минуты.

Но волнения матери ещё не окончены, девочки получили ожоги и надышались ядовитым дымом. Они были доставлены в реанимацию, медики держат их под неусыпным вниманием.

Пожары часто уносят человеческие жизни, недавно в поселке Лянтор Сургутского района в пожаре погибло 8 подростков.