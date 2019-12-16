Погиб человек. Под Екатеринбургом 16-тонный гусеничный кран раздавил внедорожник
Сегодня, 11:27ПроисшествияФото: е1.ru
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На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и трое получили травмы, пишет портал Е1
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, водитель грузовика, перевозившего гусеничный кран, не закрепил платформу весом 16 тонн. В ходе движения она упала на автомобили «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Водитель первого транспортного средства погиб на месте, его пассажиры и водитель ВАЗа получили травмы различной степени тяжести.
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В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ЧП.
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