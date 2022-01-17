В МЧС опровергли информацию о взрыве на котельной под Качканаром

Как сообщили в ведомстве, в котельной на территории промзоны № 1 в семи километрах от Качканара произошел не взрыв, а прорыв трубы теплоснабжения водогрейного котла. При этом никто не пострадал.
Отопление поселка Валериановск с населением почти 2,2 тысячи человек было сразу же организовано через резервный котел. Эту же информацию подтвердил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Подача тепла не прекращалась, были лишь снижены температурные параметры.
Напомним, что ранее информацию о взрыве, произошедшем в котельной, и приостановлении теплоснабжения поселка подтвердили в пресс-службе областного ГУ МВД.