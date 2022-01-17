В МЧС опровергли информацию о взрыве на котельной под Качканаром

В МЧС опровергли информацию о взрыве на котельной под Качканаром
В МЧС опровергли информацию о взрыве на котельной под Качканаром
Сегодня, 20:01ПроисшествияФото: 1MI
В МЧС опровергли сообщения о мощном взрыве, произошедшем в котельной под Качканаром.

Как сообщили в ведомстве, в котельной на территории промзоны № 1 в семи километрах от Качканара произошел не взрыв, а прорыв трубы теплоснабжения водогрейного котла. При этом никто не пострадал.

Отопление поселка Валериановск с населением почти 2,2 тысячи человек было сразу же организовано через резервный котел. Эту же информацию подтвердил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Подача тепла не прекращалась, были лишь снижены температурные параметры.

Напомним, что ранее информацию о взрыве, произошедшем в котельной, и приостановлении теплоснабжения поселка подтвердили в пресс-службе областного ГУ МВД.

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