Вдова погибшего работника «Русского хрома» в Первоуральске рассказала о взрыве

По словам Светланы, в день, когда случился взрыв, она должна была выйти на смену вместе с Любовью Богутой, которая в последствии тоже получила травмы и умерла в ожоговом центре 40-й горбольницы Екатеринбурга.

Я уже собиралась на работу, но Женя [Евгений Никонов] буквально вытолкал меня. Сказал: «Ты всю ночь не спала, маялась с давлением! Иди в поликлинику, получай больничный,рассказала женщина.

О ЧП она узнала, когда уже была в поликлинике, ей позвонил начальник электроцеха:

Сказал: «Света, беда. Случилось несчастье, и Женька получил ожоги. Выйди с больничного, перекрой смену». Я с трудом поняла, что он мне сказал. Сразу побежала на завод — и потом заметила, что странно бегу. Забыла снять бахилы. Прибегаю — стоит начальник участка Быков и говорит: «Какая смена? Ты с ума сошла? Быстро домой». Меня отвезли на машине с водителем.

Тогда Светлана узнала, что пострадавших было трое и одну из женщин вертолетом медицины катастроф доставили в Екатеринбург. Ее муж и вторая женщина остались в городской реанимации. Утром 14 февраля семье сообщили, что Евгений скончался.

Кроме того, Светлана рассказала свою версию случившегося. По ее словам, за день до этого один из цехов жаловался на недостаток мощности на подстанции. В тот день Любовь Богута должна была замерить мощность.

Она работала в паре со мной, но, раз я ушла на больничный, обратилась за помощью к сотруднице лаборатории Ольге Бабиной. Проконтролировать процесс попросили заместителя начальника электроцеха, моего мужа, который только что пришел на смену. Он еще не успел пройти к себе в кабинет и переодеться в спецодежду — возможно, его перехватили по дороге,сообщила Светлана.

Однако при замерах что-то пошло не так — произошло короткое замыкание, возник разряд, который ударил людей. Больше всего пострадал Евгений, так как был без спецодежды.

Пламени не было, но он горел заживо, а девочки тлели. Он выбежал во двор и упал в снег, видимо, без сознания. Ольга бежала по коридору второго этажа, ее увидели девочки, подбежали к ней. Она кричала: «Я горю, снимите с меня штаны!» А девочки говорят: «Оля, на тебе нет штанов,вспоминает вдова погибшего.