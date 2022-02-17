Подозреваемый в загадочной смерти бизнесмена в лесу под Первоуральском задержан

По подозрению в гибели бизнесмена в лесу под Первоуральском в сентябре 2021 года задержан 58-летний житель Екатеринбурга.

41-летний предприниматель Евгений Старцев пропал 9 сентября. Он уехал в лес на охоту на квадроцикле. На его поиски отправились волонтеры и полицейские. Через два дня тело мужчины было найдено в паре километров от дома. Он лежал в 500 метрах от квадроцикла, а ряжом находилось ружье. Однако криминала в смерти предпринимателя правоохранители не усмотрели, пишет Е1. По данным СМИ, подозреваемый задержан 14 февраля. Баллистическая экспертиза установила, что смертельный выстрел сделан из охотничьего карабина, владельцем которого является подозреваемый. У Евгения остались жена и четверо детей. По словам близких, он был главным кормильцем в семье.

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