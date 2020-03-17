В ДТП под Нижним Тагилом четверых человек зажало в автомобилях
Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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На Салдинском шоссе под Нижним Тагилом 17 марта произошла авария с участием двух машин. В результате ДТП четыре человека оказались заблокированными в автомобилях, сообщает директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
На Салдинском шоссе столкнулись ВАЗ 2112 и «Хонда». Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. В первой машине зажало трёх человек, во второй — одного.
Пострадавших деблокировали и передали с Службу медицинской помощи, сообщил TagilCity.ru Сергей Коперкин.
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Вызов о происшествии поступил в 6:45 утра, спасатели прибыли на место в 7:05. Все работы были завершены через 20 минут.
Напомним, в связи с непогодой между Нижним Тагилом и Екатеринбургом ограничены пассажироперевозки.
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