В ДТП под Нижним Тагилом четверых человек зажало в автомобилях

На Салдинском шоссе столкнулись ВАЗ 2112 и «Хонда». Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. В первой машине зажало трёх человек, во второй — одного.

Пострадавших деблокировали и передали с Службу медицинской помощи, сообщил TagilCity.ru Сергей Коперкин.

Вызов о происшествии поступил в 6:45 утра, спасатели прибыли на место в 7:05. Все работы были завершены через 20 минут.