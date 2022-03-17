49-летняя женщина ушла из дома и пропала в Нижнем Тагиле

49-летняя Елена Неймышева пропала в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Она ушла из дома на улице Орджоникидзе 14 марта и с тех пор не пояивилась.

Родственники пропавшей обратились с заявлением в полицию. По их словам, женщина имеет рост около 155 сантиметров, среднее телосложение, рыже-русые волосы и серо-зеленые глаза, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова. Фото: поисковой отряд "Скорпион" Из дома женщина ушла в темно-синем пуховике с капюшоном, вязаной серо-розовой шапке и черных замшевых полуботинках на небольшом каблуке. Напомним, в поселке Баранчинский под Нижним Тагилом уже более двух недель разыскивается 83-летняя пенсионерка. Больше двух недель разыскивается пропавшая пенсионерка под Нижним Тагилом

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