Трое детей пострадали за сутки в разных ДТП на дорогах Свердловской области

Трое детей пострадали за сутки в разных ДТП на дорогах Свердловской области
Трое детей пострадали за сутки в разных ДТП на дорогах Свердловской области
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: 1MI
Три дорожно-транспортных происшествия произошли 16 марта на дорогах Свердловской области, в которых пострадали дети. Во всех случаях причиной стало нарушение ПДД водителями.

Первая авария произошла утром в рабочем поселке Пышма Свердловской области. Женщина управляла Nissan Almera. Во время проезда нерегулируемого пешеходного перехода она наехала на 16-летнего подростка. После этого она поинтересовалась его состоянием и уехала. Саам мальчик госпитализирован с сотрясением мозга. Известно, юноша шел в школу, и в одно ухо у него был вставлен наушник. Он подошел к переходу и увидел, что машина тормозит, после этого он начал переходить дорогу. Сама водитель заявила мальчику, что ее ослепило солнце и мальчика она не заметила. На данный момент сотрудники ГИБДД ее разыскивают.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Второе ДТП произошло в 16.00 в Кировграде. Водитель Hyundai Santa Fe 1954 года рождения увидел, что у нерегулируемого пешеходного перехода стоит ребенок. Он не стал тормозить и в результате наехал на девочку. Она с ушибами и ссадинами доставлена в больницу. Она также как и в первом случае решила, что ее пропускают, так как автомобиль начал снижать скорость.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Третья авария произошла вечером в Екатеринбурге. 33-летний водитель Subaru при проезде перекрестка на зеленый сигнал допустил занос и столкнулся с автомобилем Kia. В результате пострадал пассажир Kia, 12-летний мальчик. ОН с ушибами и ссадинами доставлен в больницу.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

По всем фактам на данный момент проводится проверка, заявили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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