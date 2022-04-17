«Звездами» и пистолетом пытался утихомирить подростков мужчина в Екатеринбурге

«Звездами» и пистолетом пытался утихомирить подростков мужчина в Екатеринбурге
«Звездами» и пистолетом пытался утихомирить подростков мужчина в Екатеринбурге
Сегодня, 15:14ПроисшествияФото: Скриншот видео
«Полковник» из Екатеринбурга решил конфликт с подростками при помощи похожего на пистолет предмета. Мужчина, представившийся офицером полиции, решил разогнать компанию, сидевшую на лавочке возле подъезда. Сам свердловчанин был в состоянии алкогольного опьянения.

Житель микрорайона «Рудный» в Екатеринбурге угрожал компании подростков, представившись офицером полиции и угрожая несовершеннолетним предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел накануне около 10 вечера на улице Круговой, 18. Видеозапись выложил в паблик «Типичный Екатеринбург» один из подписчиков.

По словам автора видео, подростки не шумели, а сидели и общались возле своего подъезда. Однако, компания молодых людей чем-то помешала «полковнику».

Житель этого дома решил в алкогольном состоянии воспитать несовершеннолетних с помощью своих «якобы» звёзд полковника и огнестрельного оружия. Из-за того, что ребята просто сидели компанией у своего подъезда и общались, сообщил подписчик.

По словам очевидца, свердловчанин начал вести угрожающие беседы, бравируя своим статусом сотрудника полиции и званием полковника. Показывать удостоверение подросткам свердловчанин не стал, говоря о том, что предъявлять какие-либо документы будет только родителям юных свердловчан.

После этого екатеринбуржец достал предмет, похожий на пистолет, и привел его в боевую готовность, действия мужчины прервала находившаяся рядом с ним женщина. «Полковник» начал угрожать одному из подростков, говоря, что «ты будешь сидеть». Спутница увела мужчину, однако тот продолжал говорить о том, что скоро приедет наряд полиции.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу редакции сообщили, что информация о происшествии была зарегистрирована в местном ОВД. В настоящий момент проводятся проверки и устанавливаются личности нападавших.

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Екатеринбург
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