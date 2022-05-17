В Нижнем Тагиле мужчина выбил дверь и потушил пожар в квартире соседей

В Нижнем Тагиле в коммунальной квартире горело домашнее имущество. ЧП произошло вечером 16 мая на улице Жуковского, 13 сообщает Отдел надзорной деятельности.
Мужчина-сосед потушил пожар до приезда спасателей. В момент начала пожара он был во дворе. Ему позвонила супруга, которая сказала, что у соседей пожар.
Мужчина быстро поднялся домой, отправил детей на улицу. Затем он выбил дверь к соседям, у которых началось возгорание и залил пламя водой, которую набирал в таз. Хозяина жилья в этот момент в квартире не было. Когда спасатели приехали, тушить уже было нечего. Установлена предварительная причина возгорания — короткое замыкание удлинителя.
По факту произошедшего проводится проверка.