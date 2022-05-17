В Нижнем Тагиле мужчина выбил дверь и потушил пожар в квартире соседей

Мужчина быстро поднялся домой, отправил детей на улицу. Затем он выбил дверь к соседям, у которых началось возгорание и залил пламя водой, которую набирал в таз. Хозяина жилья в этот момент в квартире не было. Когда спасатели приехали, тушить уже было нечего. Установлена предварительная причина возгорания — короткое замыкание удлинителя.