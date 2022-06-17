Подозреваемый в мошенничестве директор института УрФУ заключен под стражу

Чиновник, работающий в сфере образования и спорта, подозревается в крупном мошенничестве. Сотрудники правоохранительных передали суду информацию о том, что Шурманов владеет элитной зарубежной недвижимостью, приобретенной незаконным путем, сообщает URA.RU. Ранее задержание связывалось с нерациональными тратами Шурманова при организации ЧМ по боксу 2019 года.