Подозреваемый в мошенничестве директор института УрФУ заключен под стражу

Подозреваемый в мошенничестве директор института УрФУ заключен под стражу
Подозреваемый в мошенничестве директор института УрФУ заключен под стражу
Сегодня, 15:30ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Руководителя института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета Евгения Шурманова подвергнули аресту до 8 августа за подозрение в мошенничестве.

Решение о заключении под стражу задержанного 15 июня крупного деятеля российского студенческого спорта почти на два месяца принято Верх-Исетским районным судом уральской столицы. Его защита просила на время следственных мероприятий применить более легкую меру ограничения свободы.

Чиновник, работающий в сфере образования и спорта, подозревается в крупном мошенничестве. Сотрудники правоохранительных передали суду информацию о том, что Шурманов владеет элитной зарубежной недвижимостью, приобретенной незаконным путем, сообщает URA.RU. Ранее задержание связывалось с нерациональными тратами Шурманова при организации ЧМ по боксу 2019 года.

Сюжеты:
Новости УрФО
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