Подозреваемый в мошенничестве директор института УрФУ заключен под стражу

Решение о заключении под стражу задержанного 15 июня крупного деятеля российского студенческого спорта почти на два месяца принято Верх-Исетским районным судом уральской столицы. Его защита просила на время следственных мероприятий применить более легкую меру ограничения свободы.
Чиновник, работающий в сфере образования и спорта, подозревается в крупном мошенничестве. Сотрудники правоохранительных передали суду информацию о том, что Шурманов владеет элитной зарубежной недвижимостью, приобретенной незаконным путем, сообщает URA.RU. Ранее задержание связывалось с нерациональными тратами Шурманова при организации ЧМ по боксу 2019 года.