Ребенка в коляске увез от молодой мамы трамвай в Екатеринбурге

Неприятная ситуация произошла 16 июня. Екатеринбурженка с малышом хотела сесть в вагон на остановке «Дом художника». Двое мужчин с остановки помогли ей занести коляску, но сама женщина зайти внутрь не успела. Двери закрылись прямо перед ее носом.
Женщина бежала половину пути до ближайшей остановки, пишет Е1. На сигналы других машин она не обращала внимания. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
В Гортрансе утверждают, что все было иначе: водитель сразу услышала крики от пассажиров и остановила вагон спустя десять секунд. Мать оперативно впустили в салон. Водитель трамвая перед ней извинилась.