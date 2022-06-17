Ребенка в коляске увез от молодой мамы трамвай в Екатеринбурге

Неприятная ситуация произошла 16 июня. Екатеринбурженка с малышом хотела сесть в вагон на остановке «Дом художника». Двое мужчин с остановки помогли ей занести коляску, но сама женщина зайти внутрь не успела. Двери закрылись прямо перед ее носом.