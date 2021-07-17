Подравшаяся в лифте с парнем екатеринбурженка опять его избила

Соседи пары, которая подралась в лифте в Екатеринбурге, рассказали, что у молодых людей вновь произошел конфликт. В этот раз девушка разбила парню голову.

Коридор весь в крови. К ним ППС и скорая приехали,рассказал сосед пары. Соседи отметили, что Юлия закрылась вместе со своим молодым человеком в квартире. Однако прибывшие полицейские и врачи все равно смогли попасть в помещение. В результате уральца забрали на скорой медицинской помощи. Никто из участников конфликта решил не подавать заявление в полицию. Юлия рассказала, что причиной первой ссоры, которая привела к драке в лифте, стала ревность. После конфликта пара поговорила и смогла помириться, рассказала Юлия Е1. Мы пришли к тому, что нужно посещать психолога. До этого все хотели только, никто инициатором не выступал,отметила Юлия. Напомним, первая ссора пары попала на камеру видеонаблюдения. На видеозаписи можно увидеть, как парень вбегает в лифт и начинает избивать девушку, которая бьет его в ответ. После потасовки пара возвращается в лифт, чтобы отмыть его от крови. После кровавой драки молодая пара отмывала лифт в Екатеринбурге

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