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#домахорошо
7-летний мальчик получил перелом позвоночника в ДТП под Нижнем Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7-летний мальчик получил перелом позвоночника в ДТП под Нижнем Тагилом

Сегодня, 19:10Происшествия
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