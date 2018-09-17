7-летний мальчик получил перелом позвоночника в ДТП под Нижнем Тагилом

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 13:45. По данным ГИБДД, водитель за рулём Mitsubishi ехал в сторону Нижнего Тагила. В какой-то момент он допустил наезд на Ssang Yong, который, в свою очередь, врезался в Toyota, водитель которой совершал торможение.