7-летний мальчик получил перелом позвоночника в ДТП под Нижнем Тагилом

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Днём 16 сентября в селе Николо-Павловское произошло столкновение трёх автомобилей. В результате аварии пострадал семилетний мальчик.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все Новости»
Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 13:45. По данным ГИБДД, водитель за рулём Mitsubishi ехал в сторону Нижнего Тагила. В какой-то момент он допустил наезд на Ssang Yong, который, в свою очередь, врезался в Toyota, водитель которой совершал торможение.
В аварии травмы получили два человека. 38-летняя пассажирка была госпитализирована в ЦГБ №2, ей диагностировали перелом грудины. Юный пассажир Ssang Yong – 7-летний мальчик – получил компрессионный перелом позвоночника, его также доставили в больницу.
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