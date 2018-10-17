Неизвестный распылил газ из баллончика в поликлинике Нижнего Тагила

Газ был распылен днем 17 октября в поликлинике на Новострое. В настоящий момент проведена эвакуация посетителей.

В поликлинике всех вывели, двери закрыты, никого не пускают, принимают только тех, кто на больничном и только один дежурный врач,рассказала посетительница больницы.

Редакции TagilCity.ru в полиции пояснили, что произошло ЧП, в медучреждении был распылен газ.

В дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный распылил газ из баллончика на втором этаже поликлиники, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося,сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».