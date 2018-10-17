Неизвестный распылил газ из баллончика в поликлинике Нижнего Тагила
Сегодня, 15:43ПроисшествияЮлия Суворова
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Посетители поликлиники №4 в Нижнем Тагиле были эвакуированы из-за распыления неизвестным газа из баллончика.
Сюжеты: Нижний Тагил
Газ был распылен днем 17 октября в поликлинике на Новострое. В настоящий момент проведена эвакуация посетителей.
В поликлинике всех вывели, двери закрыты, никого не пускают, принимают только тех, кто на больничном и только один дежурный врач,рассказала посетительница больницы.
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Редакции TagilCity.ru в полиции пояснили, что произошло ЧП, в медучреждении был распылен газ.
В дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный распылил газ из баллончика на втором этаже поликлиники, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося,сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Получить оперативные комментарии у главврача поликлиники Жанны Климовой не удалось.
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