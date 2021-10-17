Разыскиваемая 17-летняя школьница из поселка Шали сбежала из-за предстоящей свадьбы

За проступки отец мог применять физические наказания. Родители сами нашли ей жениха из богатой семьи, хотели выдать за него замуж против ее воли, планировали свадьбу. А она не захотела и сбежала с любимым на его машине. Такая вот история Ромео и Джульетты, цитирует местного жителя издание.