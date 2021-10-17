Разыскиваемая 17-летняя школьница из поселка Шали сбежала из-за предстоящей свадьбы

Разыскиваемая 17-летняя школьница из поселка Шали сбежала из-за предстоящей свадьбы
Разыскиваемая 17-летняя школьница из поселка Шали сбежала из-за предстоящей свадьбы
Сегодня, 15:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пропавшую 13 октября школьницу Камилу Атаджанову объявили в федеральный розыск. Местные жители считают, что девушка сбежала от строгих родителей и предстоящей свадьбы.

О возможных причинах пропажи девушка рассказали жители поселка Шали. По словам селян, школьница была из очень строгой и религиозной мусульманской семьи, пишет Е1.

За проступки отец мог применять физические наказания. Родители сами нашли ей жениха из богатой семьи, хотели выдать за него замуж против ее воли, планировали свадьбу. А она не захотела и сбежала с любимым на его машине. Такая вот история Ромео и Джульетты, цитирует местного жителя издание.

Напомним, Камила Атаджанова пропала 13 октября. Девушку объявили в федеральный розыск. Сейчас родственников пропавшей проверяют на детекторе лжи.

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