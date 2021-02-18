Суд ужесточил 73-летнему тагильчанину приговор за нападение с молотком на соседа

Суд ужесточил 73-летнему тагильчанину приговор за нападение с молотком на соседа

Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд поменял приговор 73-летнему жителю Нижнего Тагила, которому ранее был назначен срок в виде ограничения свободы сроком до полутора лет. Пенсионер был осуждён из-за нападения с молотком на соседа.

По версии обвинения, 73-летний житель Нижнего Тагила действовал осознанно, так как имел неприязнь к своему соседу. Пенсионер выждал момент, когда потерпевший повернётся спиной, и дважды ударил его молотком по голове, пишет «Между строк».

После нападения у пострадавшего было зафиксировано сотрясение головного мозга, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Кроме статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия», ему вменили также часть 1 статьи 119 «Угроза убийством». Назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы и компенсация морального вреда 30 тысяч рублей,пояснили в суде.

Напомним, происшествие случилось в декабре 2019 года в частном секторе 9-го посёлка на Вагонке. 73-летний житель Нижнего Тагила изначально не хотел признавать свою вину.

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