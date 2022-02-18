Езда по Екатеринбургу с прицепленной ванной обернулась штрафом

Езда по Екатеринбургу с прицепленной ванной обернулась штрафом
Езда по Екатеринбургу с прицепленной ванной обернулась штрафом
Сегодня, 08:36ПроисшествияФото: 1MI

Трое молодых мужчин в Екатеринбурге оштрафованы за езду в ванне

Полиция привлекла к административной ответственности трех екатеринбуржцев. Эти мужчины ездили по городу в автомобиле с прицепленной ванной и находящимся в ней пассажиром.

11 февраля по проспекту Ленина проехал автомобиль. Один мужчина был за рулем, другой сидел в багажнике, а третий — в прицепленной к машине ванне с полозьями. Снятый видеоролик об этом за считанные часы стал вирусным. И привлек внимание ГИБДД.

Оказалось, что для съемок использовались две иномарки. Одной из них, Nissan, управлял 29-летний житель Екатеринбурга. Он же рисковал жизнью сидевшего в багажнике приятеля. А тот регулировал ногами натяжение буксировочного троса, чтобы еще один участник заезда, 30-летний мужчина, не убился.

За рулем Audi был 26-летний водитель. Этот автомобиль следовал за первым, чтобы запечатлеть езду. В салоне сидел оператор.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, всему виной жажда денег. Организаторы незаконной акции пообещали заплатить, и компания согласилась. Ведь это был своего рода протест против запрета России выступать под государственным флагом на Олимпиаде в Пекине. О чем и было написано на боковине ванны: #WeWillROCyou.

Полицейских это не растрогало. Водитель Nissan оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров, а сидевший за рулем Audi — на 1500 рублей за стоянку в зоне действия дорожного знака «Остановка, стоянка запрещена». Пассажир ванны наказан на 500 рублей за нахождение на проезжей части без цели перехода.

Сюжеты:
Екатеринбург
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