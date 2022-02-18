Цыгане в Екатеринбурге под видом госслужащих ограбили пенсионерку на 426 тысяч рублей

Суд Екатеринбурга вынес приговор трем цаганам за мошенничество

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил за решетку трех мошенников цыганской национальности. Каждый из них проведет в исправительной колонии более четырех лет.

Шайка проживала в свердловской столице и действовала под видом социальных работников. В ее состав входили цыгане, 41-летний мужчина, и две женщины, 31 года и 27 лет. Первым делом они обзванивали по телефону пенсионеров. Затем, убедившись, что потенциальная жертва дома, приходили и выдавали себя за госслужащих. Один такой случай произошел 17 декабря 2020 года. Дверь злоумышленникам открыла 95-летняя свердловчанка. Одна из женщин отвлекла хозяйку квартиры, предложив заполнить документы для получения социальной помощи. А когда они ушли на кухню, соучастница осталась в коридоре и подсмотрела, как пенсионерка вынимает деньги из своего кошелька. Продемонстрировать купюру бабушку попросили, чтобы выведать место хранения сбережений. Затем «соцработницы» ее отвлекли, подменили банкноты фальшивками и попрощавшись, ушли. Добычей преступной группы стали 426 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Полицейские разыскали и задержали мошенников. Суд приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а женщин — к 5 и 4 года в общей. На троих преступники получили 14,6 лет.

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