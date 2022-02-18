Жителям ЛНР местные власти рекомендовали эвакуироваться в Россию

Жителям ЛНР местные власти рекомендовали эвакуироваться в Россию
Жителям ЛНР местные власти рекомендовали эвакуироваться в Россию
Сегодня, 22:57ПроисшествияФото: 1МI
Леонид Пасечник, являющийся лидером самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), призвал местных жителей последовать примеру ДНР и эвакуироваться в Россию. Всех способных держать в руках оружие граждан глава ЛНР просит остаться и оборонять республику от нападения украинских силовиков.

Видеообращение Леонида Пасечника опубликовал Луганский информационный центр. Глава ЛНР сообщил, что власти Украины стягивают силы по периметру республики. Поэтому местным жителям рекомендовано выехать в Россию в кратчайшие сроки.

На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики,сообщил Пасечник.

Напомним, ранее руководство ДНР объявило об эвакуации граждан в Ростовскую область. На границу с Украиной стягиваются силовики со всей России, в том числе, ОМОН Нижнего Тагила.

Материалы по теме:
ДонбассДНРЛНР
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы