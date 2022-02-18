Жителям ЛНР местные власти рекомендовали эвакуироваться в Россию

Леонид Пасечник, являющийся лидером самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), призвал местных жителей последовать примеру ДНР и эвакуироваться в Россию. Всех способных держать в руках оружие граждан глава ЛНР просит остаться и оборонять республику от нападения украинских силовиков.

Видеообращение Леонида Пасечника опубликовал Луганский информационный центр. Глава ЛНР сообщил, что власти Украины стягивают силы по периметру республики. Поэтому местным жителям рекомендовано выехать в Россию в кратчайшие сроки. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики,сообщил Пасечник. Напомним, ранее руководство ДНР объявило об эвакуации граждан в Ростовскую область. На границу с Украиной стягиваются силовики со всей России, в том числе, ОМОН Нижнего Тагила. Тагильский ОМОН выехал на границу с Украиной

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