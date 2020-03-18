В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве жены у здания суда

Мужчина был задержан в подъезде одного из жилых домов в Первоуральске. Следственные органы готовятся предъявить мужчине обвинение, а также выступить в суде с ходатайством о помещении свердловчанина под стражу.

Напомним, сегодня утром подозреваемый явился в суд, где должно было пройти слушание дела по статье «Побои». Потерпевшей выступала его супруга, которая также была приглашена на слушание. Свердловчанин подкараулил ее у суда и напал, нанеся несколько ножевых ранений. В результате потерпевшая скончалась на месте. Пострадал также судебный пристав, бросившийся защищать женщину. Он получил порезы рук, от более серьезных травм его спас бронежилет.