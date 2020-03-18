В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве жены у здания суда
В Первоуральске по «горячим следам» задержан подозреваемый в убийстве женщины у здания мирового суда, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Мужчина был задержан в подъезде одного из жилых домов в Первоуральске. Следственные органы готовятся предъявить мужчине обвинение, а также выступить в суде с ходатайством о помещении свердловчанина под стражу.
Напомним, сегодня утром подозреваемый явился в суд, где должно было пройти слушание дела по статье «Побои». Потерпевшей выступала его супруга, которая также была приглашена на слушание. Свердловчанин подкараулил ее у суда и напал, нанеся несколько ножевых ранений. В результате потерпевшая скончалась на месте. Пострадал также судебный пристав, бросившийся защищать женщину. Он получил порезы рук, от более серьезных травм его спас бронежилет.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».