На сплаве в Первоуральске ищут группу туристов

Маршрут туристов начинался с Пальники под Новоуральском, а конечной точкой должен был стать поселок Прогресс под Первоуральском. О пропаже людей поисковикам рассказала одна из участниц группы, которая ожидала туристов на финише, чтобы забрать их на автомобиле