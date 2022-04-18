На сплаве в Первоуральске ищут группу туристов

На сплаве в Первоуральске пропали туристы. Начались их поиски, сообщает издание URA.RU, ссылаясь на Уральский поисково-спасательный отряд.
Известно, что ищут шесть человек, двое из которых - дети. Домой они должны были вернуться максимум вчера вечером.
Маршрут туристов начинался с Пальники под Новоуральском, а конечной точкой должен был стать поселок Прогресс под Первоуральском. О пропаже людей поисковикам рассказала одна из участниц группы, которая ожидала туристов на финише, чтобы забрать их на автомобиле
По мнению поисковиков, группа могла застрять из-за еще не сошедшего на реках льда. «Они считают, что сможет быть члены группы где-то сидят, потому что внизу по маршруту есть лед.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что происки идут непростые, потому что группа и ее предполагаемый маршрут не были согласованы с МЧС России.
В спасательной группировке поиски ведут 22 человека и 10 единиц спецтехники.