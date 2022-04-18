Осужденный за педофилию бывший военный найден мертвым в колонии Нижнего Тагила

Ему оставалось сидеть еще долго, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
В ГУФСИН по Свердловской области информацию подтвердили, а также уточнили, что смерть не носит криминального характера. По словам начальника пресс-службы Александра Левченко, на место прибыли медработники, но реанимировать осужденного не удалось. Дежурным врачом была констатирована смерть.
Предварительной причиной смерти, по словам Левченко, стал суицид. На данный момент в колонии работают следственные и надзорные органы, а также сотрудники регионального ГУФСИН.