Осужденный за педофилию бывший военный найден мертвым в колонии Нижнего Тагила

В ИК-13 для силовиков, которая находится в Нижнем Тагиле, 13 апреля во время обхода был найден мертвым 51-летний осужденный. Он бывший военный и осужден за педофилию.

Ему оставалось сидеть еще долго, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. В ГУФСИН по Свердловской области информацию подтвердили, а также уточнили, что смерть не носит криминального характера. По словам начальника пресс-службы Александра Левченко, на место прибыли медработники, но реанимировать осужденного не удалось. Дежурным врачом была констатирована смерть. Предварительной причиной смерти, по словам Левченко, стал суицид. На данный момент в колонии работают следственные и надзорные органы, а также сотрудники регионального ГУФСИН.

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