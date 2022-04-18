В Москве найдены мёртвыми бывший вице-президент Газпромбанка и его семья

В Москве найдены мёртвыми бывший вице-президент Газпромбанка и его семья
В Москве найдены мёртвыми бывший вице-президент Газпромбанка и его семья
Вчера, 20:03ПроисшествияФото: 1МI
51-летний Владислав Аваев, его жена и дочь были найдены мёртвыми в своей квартире в Москве на Университетском проспекте.

Родственники погибшей семьи, забеспокоившиеся, что Аваевы долго не выходят на связь, вызвали полицейских. В квартире все трое оказались мертвы. Получены огнестрельные ранения из пистолета. Предположительно, Аваев мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой, пишет «Коммерсантъ».

Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено уголовное дело. Вероятно, происшествие могло случиться по бытовым причинам, так как дверь в квартиру была закрыта изнутри, а признаков нахождения в ней посторонних в момент убийств не найдено.

Напомним, под Нижним Тагиле на кладбище застрелился молодой участковый, работавший в отделе №17. По словам очевидца, самоубийство он совершил из-за своей жены.

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