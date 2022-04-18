Жительница Асбеста обвинила врачей в неоказании помощи

Жительница Асбеста обвинила врачей в неоказании помощи
Жительница Асбеста обвинила врачей в неоказании помощи
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: pixabay.com
Юлия Беляева, проживающая в Асбесте, рассказала об отказе предоставления ей медпомощи в поликлинике №3. По словам женщины, в учреждении над ней просто посмеялись.

Жительница Асбеста обвинила врачей в неоказании помощи, а также грубости. Пострадавшей – Юлии Беляевой чуть больше 30-ти. Недавно у нее начались проблемы со здоровьем, под подозрением онкология, поэтому женщине нужно сдать биопсию, сообщает Е1.

6 апреля Юлия пришла на консультацию к врачу-онкологу в городскую поликлинику № 3, но врач, по утверждению пациентки, отказал ей в приеме. Также женщина рассказала, что доктор даже не дал направления к какому-то другому врачу, просто посмеялся над ней и назвал истеричкой.

Юлия рассказала, что заведующий поликлиники тоже рассмеялся над ее ситуацией. Поэтому она обратилась к журналистам. Если не поможет и это, она намерена пойти в прокуратуру и СК.

По данным Е1, в поликлинике полностью опровергли данную информацию добавив, что пациентке уже оказывают всю необходимую помощь.

Позже Юлия подтвердила, что вопрос с биопсией начал постепенно решаться: ей дали направление в область, но на какую дату, пока неизвестно. По словам пациентки, направление ей дали после шумихи в СМИ.

Материалы по теме:
помощьврач
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы