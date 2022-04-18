Юлия Беляева, проживающая в Асбесте, рассказала об отказе предоставления ей медпомощи в поликлинике №3. По словам женщины, в учреждении над ней просто посмеялись.

Жительница Асбеста обвинила врачей в неоказании помощи, а также грубости. Пострадавшей – Юлии Беляевой чуть больше 30-ти. Недавно у нее начались проблемы со здоровьем, под подозрением онкология, поэтому женщине нужно сдать биопсию, сообщает Е1. 6 апреля Юлия пришла на консультацию к врачу-онкологу в городскую поликлинику № 3, но врач, по утверждению пациентки, отказал ей в приеме. Также женщина рассказала, что доктор даже не дал направления к какому-то другому врачу, просто посмеялся над ней и назвал истеричкой. Юлия рассказала, что заведующий поликлиники тоже рассмеялся над ее ситуацией. Поэтому она обратилась к журналистам. Если не поможет и это, она намерена пойти в прокуратуру и СК. По данным Е1, в поликлинике полностью опровергли данную информацию добавив, что пациентке уже оказывают всю необходимую помощь. Позже Юлия подтвердила, что вопрос с биопсией начал постепенно решаться: ей дали направление в область, но на какую дату, пока неизвестно. По словам пациентки, направление ей дали после шумихи в СМИ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter