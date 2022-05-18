Водитель грузовика Skania с полуприцепом наехал на КАМАЗ, который прикрывал бригаду рабочих. На трассе они ремонтировали ограждения.
В результате водитель грузовика и трое рабочих скончались на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что водитель грузовика мужчина 1992 года рождения проживал в Новгородской области, а рабочие 1987, 1972 и 1976 годов рождения являются жителями Ревды.
На данный момент продолжается обследование места происшествия, опрашиваются очевидцы. Движение на трассе затруднено.
К месту ДТП также выезжал начальник ГИБДД по региону Алексей Спиридонов.