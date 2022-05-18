Подробности аварии, в которой погибли трое дорожных рабочих и водитель грузовика, рассказали в ГИБДД. Происшествие случилось на 332 километре трассы «Пермь — Екатеринбург» утром 18 мая.

Водитель грузовика Skania с полуприцепом наехал на КАМАЗ, который прикрывал бригаду рабочих. На трассе они ремонтировали ограждения. В результате водитель грузовика и трое рабочих скончались на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Фото: УГИБДД по Свердловской области Установлено, что водитель грузовика мужчина 1992 года рождения проживал в Новгородской области, а рабочие 1987, 1972 и 1976 годов рождения являются жителями Ревды. На данный момент продолжается обследование места происшествия, опрашиваются очевидцы. Движение на трассе затруднено. К месту ДТП также выезжал начальник ГИБДД по региону Алексей Спиридонов.

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