Вор-рецидивист зарезал случайного знакомого в Нижнем Тагиле за оскорбления жены

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство мужчины, с которым он познакомился незадолго до преступления. Он пришел в полицию сам.

37-летнему мужчину грозит до 15 лет лишения свободы. По информации следствия, в ночь на 9 февраля 2022 года обвиняемый был нетрезв. Он находился в квартире на улице Победы в гостях у мужчины, с которым познакомился накануне. В какой-то момент с 48-летним хозяином у них начался конфликт. Во время перепалки обвиняемый взял нож и ударил им в грудь своего оппонента. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый ранее был судим за кражи. На данный момент, еще по одному делу мужчина проходит подсудимым. Он добавил, что об убийстве мужчина заявил самостоятельно. После этого полицейские выехали на место и осмотрели место. Сам же обвиняемый пояснил, что ссориться начали мужчины из-за нелестных высказываний о его жене. Мужчина рассказал новому знакомому, что жена его не пускает нетрезвого домой. Сам же погибший, пытался посочувствовать, высказываясь нелестно о супруге обвиняемого. Это ему не понравилось.

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