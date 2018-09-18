13-летний скейтер попал под колеса внедорожника в Екатеринбурге
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
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17 сентября 13-летний подросток, катаясь на скейтборде, выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора и попал под колеса Toyota Land Cruiser.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, подросток катался на скейтборде по тротуару, а затем выехал на перекресток улиц Мамина-Сибиряка — Шевченко на красный сигнал светофора.
На дороге мальчика сбил внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 56-летний мужчина. Выехавшего на проезжую часть скейтера он заметил слишком поздно.
Медики «скорой помощи» доставили подростка в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица и затылка.
По факту ДТП организована проверка, сообщает «Комсомольская правда».
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