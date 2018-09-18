13-летний скейтер попал под колеса внедорожника в Екатеринбурге

По предварительным данным, подросток катался на скейтборде по тротуару, а затем выехал на перекресток улиц Мамина-Сибиряка — Шевченко на красный сигнал светофора.

На дороге мальчика сбил внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 56-летний мужчина. Выехавшего на проезжую часть скейтера он заметил слишком поздно.

Медики «скорой помощи» доставили подростка в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица и затылка.