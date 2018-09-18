Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
13-летний скейтер попал под колеса внедорожника в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Inx960x640

13-летний скейтер попал под колеса внедорожника в Екатеринбурге

Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
Читайте
также
Пошатнувшиеся кресла, крепкие стены и кладбище животных: итоги недели в Нижнем Тагиле
Сергей Рощупкин уволен из администрации Нижнего Тагила
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле