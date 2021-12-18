О спасении кошкой при пожаре в квартире рассказала тагильчанка

О спасении кошкой при пожаре в квартире рассказала тагильчанка
О спасении кошкой при пожаре в квартире рассказала тагильчанка
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
О том, что кошка разбудила хозяев, когда начался пожар в квартире на Юности, 45 в Нижнем Тагиле рассказала пострадавшая женщина на своей странице в Instagram. Животное погибло.

Семья переехала в квартиру две недели назад, ремонт делали с марта 2021 года. Родители воспитывают ребенка-инвалида.

Это очень страшно, сгорело все. Наша кошка нас спасла, она меня разбудила. Дальше действовали с мужем сообща, так и спаслись, чудом. Кошку мы потеряли, наша Лапка — герой, написала тагильчанка.

Фото:Страница zavialova_yu в Instagram

Напомним, возгорание в квартире на улице Юности, 45 в Нижнем Тагиле произошло рано утром 17 декабря. Семья была эвакуирована с помощью автолестницы, так как огонь заблокировал выход. 6-летний ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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