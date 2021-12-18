О спасении кошкой при пожаре в квартире рассказала тагильчанка

Семья переехала в квартиру две недели назад, ремонт делали с марта 2021 года. Родители воспитывают ребенка-инвалида.
Это очень страшно, сгорело все. Наша кошка нас спасла, она меня разбудила. Дальше действовали с мужем сообща, так и спаслись, чудом. Кошку мы потеряли, наша Лапка — герой, написала тагильчанка.
Напомним, возгорание в квартире на улице Юности, 45 в Нижнем Тагиле произошло рано утром 17 декабря. Семья была эвакуирована с помощью автолестницы, так как огонь заблокировал выход. 6-летний ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом.