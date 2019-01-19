17-летний студент и 25-летний житель Новоуральска обвиняются в нападении на таксиста

По версии следствия, старший обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уговорил студента совершить злодеяние. 12 мая 2018 года двое жителей Новоуральска вызвали такси с целью совершения угона транспортного средства.

25-летний мужчина во время поездки нанес ножевое ранение водителю в шею. Таксист направил транспортное средство в кювет и выбежал на дорогу. В это время обвиняемые попытались на угнанной машине уехать с места преступления, но не смогли выехать из кювета и убежали.

Фото: Следственное управление СК России по Свердловской области