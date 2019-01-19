17-летний студент и 25-летний житель Новоуральска обвиняются в нападении на таксиста
Двое жителей Новоуральска предстанут перед судом. 25-летний мужчина и 17-летний студент напали на таксиста с целью угона автомобиля. Старший мужчина нанес ножевое ранение таксисту в шею, а студент попытался угнать автомобиль, но не смог выехать из кювета.
По версии следствия, старший обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уговорил студента совершить злодеяние. 12 мая 2018 года двое жителей Новоуральска вызвали такси с целью совершения угона транспортного средства.
25-летний мужчина во время поездки нанес ножевое ранение водителю в шею. Таксист направил транспортное средство в кювет и выбежал на дорогу. В это время обвиняемые попытались на угнанной машине уехать с места преступления, но не смогли выехать из кювета и убежали.
По итогам следственного расследования материалы дела направлены в суд. Старшему злоумышленнику грозит наказание за покушение на убийство, а также за привлечение юноши в совершение злодеяния. Студент предстанет перед судом как обвиняемый по статье «Неправомерное завладение автомобилем», информирует пресс-служба СКР по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости