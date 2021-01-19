В Нижнем Тагиле ликвидирована несанкционированная купель

В общей сложности было выявлено пять купелей, которые потребовалось ликвидировать: на реке Большая Лая в Нижнем Тагиле, в селе Петрокаменское, на реке Алабашка в Алапаевском районе, на карьере в поселке Северка и на реке Сосьва Гаринского городского округа.
В результате свердловчане посетили 112 мест массового купания. Почти все они были оборудованы местами обогрева, а также там дежурили врачи, спасатели и полицейские.
Напомним, 19 января в городах Свердловской области были организованы крещенские купания.