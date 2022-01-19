Борец с коррупцией в Минобороны осужден за взятки в Екатеринбурге

Борец с коррупцией в Минобороны осужден за взятки в Екатеринбурге
Борец с коррупцией в Минобороны осужден за взятки в Екатеринбурге
Сегодня, 17:59ПроисшествияФото: 1MI
Экс-сотрудник Минобороны Олег Морданов, заявлявший о коррупции в ведомстве, осужден за взятки.

Как полагает следствие, в 2016 и в 2018 годах Морданов, будучи сотрудником 140-го отдела государственного стройнадзора Минобороны РФ, участвовал в коррупционных схемах. Ущерб от его действий составил 120 тысяч рублей.

Суд приговорил борца с коррупцией к пяти годам общего режима. Также он должен компенсировать 107,6 тысячи рублей издержек, понесенных во время процесса стороной обвинения, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Уголовное дело было заведено летом 2020 года, к тому моменту осужденный уже не работал в стройнадзоре. По словам жены Морданова, уголовное преследование началось после жалобы мужа на чиновников в Минобороны.

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